Бузова подарила мужчине квартиру на Цветном бульваре

Бузова ранее признавалась, что живет в съемной квартире, но при этом девушка недавно подарила шикарные апартаменты знакомому мужчине. Поклонники теряются в догадках. Однако звезда неоднократно говорила, что ради близких и друзей она готова на все, в том числе она прикладывает немало усилий, чтобы сделать их счастливыми. И вот таким счастливчиком стал пиар-директор Ольги Антон Богославский, певица подарила ему на день рождения квартиру на Цветном бульваре.

Публикация от Антон Богославский (@anton_bo) 28 Апр 2018 в 3:03 PDT

Мужчина уже похвастался подарком в соцсетях, выложив фото ключей от новенькой квартиры. «Вот такой нереальный подарок сделала мне моя королева Ольга на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», - подписал фото Антон.

Поклонники Ольги были шокированы такой щедростью, ведь квартира в центре Москвы стоит не один миллион. Правда, некоторые предположили, что это всего лишь рекламный ход, чтобы показать Бузову в лучшем свете, эдакой щедрой феей.

Возможно, ведущая просто решила поощрить коллегу, поскольку работа сейчас для девушки очень многое значит. «Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы», - говорила звезда ранее.