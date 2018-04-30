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Бузова подарила мужчине квартиру на Цветном бульваре


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Бузова ранее признавалась, что живет в съемной квартире, но при этом девушка недавно подарила шикарные апартаменты знакомому мужчине. Поклонники теряются в догадках. Однако звезда неоднократно говорила, что ради близких и друзей она готова на все, в том числе она прикладывает немало усилий, чтобы сделать их счастливыми. И вот таким счастливчиком стал пиар-директор Ольги Антон Богославский, певица подарила ему на день рождения квартиру на Цветном бульваре.

 

Мужчина уже похвастался подарком в соцсетях, выложив фото ключей от новенькой квартиры. «Вот такой нереальный подарок сделала мне моя королева Ольга на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», - подписал фото Антон.

Поклонники Ольги были шокированы такой щедростью, ведь квартира в центре Москвы стоит не один миллион. Правда, некоторые предположили, что это всего лишь рекламный ход, чтобы показать Бузову в лучшем свете, эдакой щедрой феей.

Возможно, ведущая просто решила поощрить коллегу, поскольку работа сейчас для девушки очень многое значит. «Работа – это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы», - говорила звезда ранее.

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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Бузова подарила мужчине квартиру на Цветном бульваре 0  

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