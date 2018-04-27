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Наталья Подольская рассказала о здоровье Преснякова­-старшего


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Владимир Пресняков-старший уже неделю находится в больнице, где лечится после инфаркта. Заслуженный артист России уже переведен из реанимации в обычную палату, и теперь его могут навещать родственники. И Подольская, у которой отношения со свекром просто идеальные, возит ему в больницу домашние обеды.

 

Артистка разместила фото с угощением, которое она приготовила специально для Владимира Петровича, и написала: «Я назвала их тефтельки для Петровича! Прошу Вас, не переживайте! Петрович идет на поправку! Передам от всех приветы».

Состояние звезды пока стабильное, Пресняков-старший чувствует себя бодро, даже успевает писать поклонникам в соцсетях. «Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился! Прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое, и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления! Но поверьте, стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем, а я их читаю... Жизнь продолжается, мои дорогие, и я — ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!» - написал мужчина в Facebook.

Поклонники же желают любимому артисту скорейшего выздоровления.

 



0 Не нравится 0 Нравится 27.04.2018 Теги: Наталья Подольская Владимир Пресняков-старший

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