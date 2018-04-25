Садальский сравнил Галкина с Малаховым

Станислав Садальский регулярно критикует молодых коллег. Причем в последнее время артист с особой «симпатией» высказывается о Максиме Галкине. На днях актер настоятельно посоветовал подумать о переменах в образе.

Садальский отпустил шпильку в адрес Максима, сравнив шоумена с Андреем Малаховым. «Рейтинг ведущего на первом, любимца Константина Львовича, все ниже и ниже... — написал артист в Insta. — Ну, что на это сказать... Надо совершенствоваться: старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актёры говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. (Галкин ) прыгает прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды — не допрыгнуть!».

Как напоминают СМИ, ранее Садальский называл Максима «бездарным артистом» и даже «глупой мартышкой».

Тем временем Андрей Малахов выступил на форуме Synergy Inside Forum 2018 и впервые раскрыл причины своего ухода с Первого канала. По словам шоумена, все эти сплетни про интриги и некую якобы подготовленную им и запрещенную руководством канала передачу про «про волшебные крема» - все это ерунда.

Публикация от @malakhov007 7 Апр 2018 в 8:57 PDT

«Прежде всего, что я сделал – начал искать себя и прекрасно понимал, что, да, я могу делать еще это шоу на Первом канале лет 5-10, заходить в Останкино и на ощупь идти в студию, потому что знаю там каждый угол. Но было необходимо поставить себя в некомфортные рамки, потому что, только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Причем хочу заметить, что у меня одна из самых интересных работ в стране. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений», - заявил Андрей.

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