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Энрике Иглесиас приучает детей к спорту


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Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) разделяет с его 4-месячными близнецами Николасом и Люси любовь к спорту. Певец выложил новую фотографию в Insta, на которой он держит в каждой руке по младенцу в то время, как все они сосредоточили внимание на телевизоре, где идет футбольный матч.

 

«День игры!» - написал Энрике в комментарии к фото. На певце была серо-черная бейсболка, на Люси - одежда с цветным принтом, а ее брат предпочел рисунок с пчелами.

Анна Курникова, возлюбленная Энрике, родила сына Николаса и дочь Люси в декабре 2017 года. Пара старательно скрывала любые сведения о своих детях и не давала никаких комментариев. И только в январе фотографии детей были официально выложены в Insta.

В прошлом месяце Энрике рассказал о своей радости быть отцом поклонникам во время концерта в Будапеште. «Я стал отцом три месяца назад, и я могу сказать вам две вещи. Я люблю своих детей! И я люблю их очень сильно!» - сказал он собравшимся на спортивной арене Будапешта. «Ну, на самом деле три вещи, - добавил певец. - Я люблю мою жену, и я очень люблю вас всех за то, что вы здесь собрались сегодня!»

Недавно мама певца Изабель Прейслер поведала, что ее сын очень счастлив, а внуки растут феноменально быстро.

 



0 Не нравится 0 Нравится 25.04.2018 Теги: Энрике Иглесиас

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