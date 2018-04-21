Собчак припомнили бурное прошлое

Почти полгода Ксения Собчак проводила активную предвыборную кампанию, баллотируясь в президенты. При этом, звезда отнюдь не старалась забыть свой образ скандальной девицы, которым славилась в начале своей карьеры. Теперь фотограф Аслан Ахмадов решил припомнить Ксении прошлое.

Фотограф опубликовал в своем Instagram пять снимков весьма откровенной фотосессии Собчак. Фотографии были сделаны в 2005 году. «Фотосессия из моих архивов. Узнаете?», - написал Ахмадов. Позже он добавил: «Помните - это просто искусство».

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 20 Апр 2018 в 1:02 PDT

Тем не менее снимки стали предметом бурного обсуждения: «Да, красиво. И провокационно. Как раз под характер самой модели», «О! Она могла быть нашим президентом», «Отличные снимки. Не понимаю, почему она их не задействовала в предвыборной кампании? Это привело бы ее к желаемому результату... А снимки правда мегакрутые».

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 20 Апр 2018 в 11:40 PDT

«У меня были разные периоды в молодости, в том числе и жесткие? - говорила ранее Ксения в интервью Lenta.ru.- В моей жизни нет периода или события, настолько ужасных, что мне бы пришлось жалеть или стыдиться. Я оставалась искренней во всем, даже когда ходила в розовых корсетах. Мне это все нравилось, такой я себя ощущала. Конечно, если бы я знала, что моя жизнь развернется иначе, у меня появится другой интерес, я бы этого не делала. Но тогда существовала в другом мире, в котором мода, тусовки и вечеринки были на первом плане, а политика не присутствовала совсем».

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 20 Апр 2018 в 8:51 PDT

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