 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак припомнили бурное прошлое


0 0

Почти полгода Ксения Собчак проводила активную предвыборную кампанию, баллотируясь в президенты. При этом, звезда отнюдь не старалась забыть свой образ скандальной девицы, которым славилась в начале своей карьеры. Теперь фотограф Аслан Ахмадов решил припомнить Ксении прошлое.

Фотограф опубликовал в своем Instagram пять снимков весьма откровенной фотосессии Собчак. Фотографии были сделаны в 2005 году. «Фотосессия из моих архивов. Узнаете?», - написал Ахмадов. Позже он добавил: «Помните - это просто искусство».

 

Тем не менее снимки стали предметом бурного обсуждения: «Да, красиво. И провокационно. Как раз под характер самой модели», «О! Она могла быть нашим президентом», «Отличные снимки. Не понимаю, почему она их не задействовала в предвыборной кампании? Это привело бы ее к желаемому результату... А снимки правда мегакрутые».

 

«У меня были разные периоды в молодости, в том числе и жесткие? - говорила ранее Ксения в интервью Lenta.ru.- В моей жизни нет периода или события, настолько ужасных, что мне бы пришлось жалеть или стыдиться. Я оставалась искренней во всем, даже когда ходила в розовых корсетах. Мне это все нравилось, такой я себя ощущала. Конечно, если бы я знала, что моя жизнь развернется иначе, у меня появится другой интерес, я бы этого не делала. Но тогда существовала в другом мире, в котором мода, тусовки и вечеринки были на первом плане, а политика не присутствовала совсем».

 

Читайте также:

Собчак вспомнила о сорванной свадьбе. Ксения рада, что не стала женой миллионера.

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.



0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2018 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору