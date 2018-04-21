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Маленький Плющенко тренируется с парашютом


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Яна Рудковская, несмотря на критику методов воспитания, продолжает растить будущего чемпиона. На днях в Insta 5-летнего Александра Плющенко появилось видео с необычной тренировки.

Блог мальчика ведет сама Яна. Недавно она опубликовала видеоролик на котором видно как Саша несется на коньках по льду с парашютом за спиной. «Работаем в @angelsofplushenko .Парашют требует максимального ускорения на короткой дистанции. Это один из методов увеличения эффективности скорости катания и выносливости», - гласит подпись.

Мнения подписчиков, как обычно, разошлись: «Обязательно будет олимпийским чемпионом!», «Боже, бедный ребёнок», «Крутой малыш! Нет уже не малыш, а очень целеустремленный, трудолюбивый человек!».

На следующей неделе Александр Плющенко впервые примет участие в соревнованиях.

Ранее Рудковская оказалась в центре бурной дискуссии, рассказав о методах воспитания сына. «У меня ребенок — спортсмен. Во-первых, Саша тренируется. У него по три льда в день. Плюс хореография, плюс ОФП. <...>. Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит!».

Яна также обмолвилась про физические методы воздействия: «Ну, там один раз Женя взял ремень и его там чуть-чуть по попе. Но это не такой ремень! Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И что?! И меня родители и в комнату сажали в темную, и ремень применяли, и домашние аресты были! У меня ребенок в виде награждения имеет 30 минут в день, чтобы посмотреть мультик. Но зато он дорожит этими 30 минутами! Он ждет этих 30 минут! Каждую игрушку, которую он заработал сам, она стоит у него на отдельном месте».

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0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2018 Теги: Яна Рудковская

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