Не стало Нины Дорошиной

21 апреля в Москве скончалась известная актриса Нина Дорошина. Накануне 83-летняя артистка почувствовала недомогание, но от госпитализации отказалась. По словам близких, причиной смерти стали проблемы с системой кровообращения.

В пятницу, 20 апреля, Нина Михайловна почувствовала сильные боли в груди и вызвала «скорую помощь». Однако от госпитализации Дорошина отказалась и даже через некоторое время заявила журналистам, что беспокоиться не стоит. «Я взрослый, больной человек. Столько лет, что естественно бывает плохо с сердцем. Все в порядке, все нормально, я жива-здорова, дома».

Сегодня артистка скончалась у себя дома. По словам соседа, перед смертью Нина Михайловна снова почувствовала боль в груди. Умерла актриса от остановки сердца.

Напомним, Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске, в 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Большую большую часть своей артистической карьеры выступала в театре «Современник». На киноэкране дебютировала в 1955 году. Популярность пришла к актрисе после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«Страшная потеря, — сказал услышав о смерти Дорошиной Народный артист РСФСР Валентин Гафт. — У неё было такое обаяние, так устроен был весь организм, мышление, что она всегда удивляла на сцене, вне сцены, в жизни. Она любила жизнь, очень любила театр, никогда не халтурила».

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