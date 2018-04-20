Галкина смутила беременность Пугачевой

На прошлой неделе Алла Пугачева отметила 69-летие. Друзья и поклонники поспешили поздравить диву и пожелать счастья и долгих лет жизни. Не обошлось, разумеется, без подарков. И, похоже, самым оригинальным оказался презент Никаса Сафронова.

Известный художник преподнес Примадонне картину, повторяющую знаменитое полотно Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Но на картине Сафронова изображены лица Алла Борисовны и ее супруга Максима Галкина, при том что фигуры практически такие же как на оригинале.

По мнению Никаса, ему удалось точно передать дух звездной четы: Галкин сейчас выглядит как солидный, состоявшийся мужчина, твердая опора семьи. Пугачева же остается юной в душе, тонкой и ранимой. Вместе же артисты смотрятся очень гармонично.

Впечатление Примадонны от подарка - пока неизвестно. Галкин же был слегка озадачен и обратил внимание на женскую фигуру, которая вызывает ассоциации с беременность,. Шоумен поинтересовался у Сафронова, «не выглядит ли картина как шарж, не чересчур ли вычурно».

Кстати, сама Пугачева также сделала себе роскошный подарок - по данным СМИ, отметив день рождения звезда улетела с мужем на Кипр - оформлять документы на получение европейского гражданства. «Имея гражданство Кипра, а значит и Евросоюза, все члены семьи Пугачевой могут беспрепятственно поехать пожить год, два или вообще остаться навсегда в одной из 48 стран мира. И путешествовать без виз в более чем 167 государств, в том числе Великобританию, Австралию», – пояснил журналистам юрист Семен Погосян.

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