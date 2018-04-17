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Новая подруга Брэда Питта копирует Джоли


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После их фееричного разрыва Брэд Питт (Brad Pitt), судя по всему, хотел бы забыть об Анджелине Джоли. Но вряд ли удастся. И в этом виновата его новая пассия Нери Оксман (Neri Oxman), которая позаимствовала фирменный стиль Джоли.

 
 

Публикация от @mamucharuiz

Нери застали папарацци, когда та приехала домой в Кембридж, штат Массачусетс. С головы до пят профессор Массачусетского технологического института была в черном, что стало фирменным стилем Джоли. На Оксман были облегающие джинсы, топ, очаровательные ботинки и шляпа-тюрбан. Огромные солнцезащитные очки говорили о том, что она уже начала совершенствовать свой имидж знаменитости.

Она несла цветы и большое количество багажа, скорее всего, она возвращалась из далекого путешествия, пишет Daily Mail.

Новости о том, что Брэд встречается с Нери, снова стали появляться на этой неделе, но их отношения, возможно, уже длятся полгода. Фотографии в Insta свидетельствуют о том, что они встретились в ноябре, когда актер посетил медиалабораторию, в которой работает Оксман. Источники, близкие к Питту, говорят, что он в совершенном восторге от своей новой подруги.

 



1 Не нравится 0 Нравится 17.04.2018 Теги: Брэд Питт

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