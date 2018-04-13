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Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу


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Актер Дмитрий Дюжев в прошлом году оказался в центре громкого скандала, заявив, что российские зрители заслуживают «туфту и лабуду». Вчера же артист довольно серьезно скомпрометировал себя в ходе онлайн-шоу. Дмитрий вел себя странно и многие предположили, что артист находился под воздействием запрещенных препаратов.

Накануне, в день космонавтики, Дюжев выступил ведущим викторины «Клевер» в социальной сети «ВКонтакте». К удивлению пользователей, анонсированное шоу началось с опозданием более чем на час. На вопросы журналистов о причинах изменения времени старта викторины представители «ВКонтакте» шутливо ответили: «Заправляли ракету топливом».

Во время шоу Дюжев делал слишком большие паузы, путался в словах и подозрительно почесывал нос. «Дюжев – это просто кокосмос»,- иронично прокомментировали пользователи поведение артиста. Сам Дмитрий пока предпочитает не комментировать произошедшее.

Напомним, в прошлом году артист пожаловался, что не видит возможности нормального диалога с российским зрителем. К такому выводу артист пришел после неприятного инцидента в аэропорту - пассажиры эконом-класса не пропустили Дюжева к стойке, несмотря на то, что он был пассажиром бизнес-класса.

В ответ на критику актер заявил: «Была фраза: "А чем вы нас тут удивляете? Вы разве в чем-то хорошем снимаетесь?" Я всегда работаю на совесть, и обидно получать такое "признание". Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня. Ну, раз вы считаете, что я в плохих сериалах снимаюсь, значит, такие для вас и снимают наши продюсеры с режиссерами. Вы же их сами смотрите, значит, такие и любите».

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0 Не нравится 0 Нравится 13.04.2018 Теги: Дмитрий Дюжев

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