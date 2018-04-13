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Дуэйн Джонсон мечтает о сыне


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Он с радостью ожидает появления третьей дочери, ведь Лорен Хашиан (Lauren Hashian) вот-вот должна родить. Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson) признавался ранее, что ему нравится быть окруженным женщинами, однако он все же отчаянно хочет сына.

 
 

Публикация от therock (@therock)

В интервью на шоу The Graham Norton Show 45-летний актер признался, что он не перестанет стараться, чтобы заполучить наследника. Говоря о беременности своей невесты, он сказал: «Это девочка. Что-то мальчики у меня не получаются, но я буду продолжать пытаться - в этом ведь все удовольствие».

Пара намерена назвать девочку Тиа. У них уже есть двухлетняя дочь Жасмин, а у Дуэйна имеется 16-летняя дочь Симона от его первого брака.

Ранее Джонсон говорил, что он счастлив и рад перспективе воспитывать еще одну дочь. «Я был воспитан женщинами. Это моя третья дочь. Я окружен эстрогеном. Дайте мне больше эстрогена!»

Джонсон объявил о ребенке в декабре, позвав на помощь свою двухлетнюю дочь Жасмин. «Жасмин Лия хочет сделать большое объявление - это девочка!» - подписал бывший рестлер под фотографией дочери. Девочка стояла возле рождественской ели с бумагой, на которой было написано: «Это девочка. Мне не терпится быть старшей сестрой! И начать командовать!»

 



0 Не нравится 0 Нравится 13.04.2018 Теги: Дуэйн Джонсон

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