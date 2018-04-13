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Бритни Спирс поздравила сестру с пополнением


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Бритни Спирс (Britney Spears) вновь стала тетей. Младшая сестра певицы Джейми Линн (Jamie Lynn), которая тоже певица, родила вторую дочь. Звезда уже поздравила новоиспеченную маму.

 

«Я так рада тому, что могу приветствовать малышку Айви в этом мире! - написала Бритни в Twitter. - Поздравляю Джейми и всю семью, очень люблю вас всех». «Малышка Айви Джоан Уотсон здесь!» - написала сама Джейми и добавила красное сердечко.

Айви Джоан Уотсон – первый ребенок от мужа Джейми Уотсона. Еще у певицы есть вторая дочь - девятилетняя Мэдди Брайан, пишет издание Independent.

Свою беременность она раскрыла только в прошедшее Рождество, когда написала в Insta: «Кажется, 2018 год будет для нас особенным, и мы очень рады объявить, что Мэдди, наконец, станет старшей сестрой! 2017 был полон для меня испытаний и величайших радостей, и я решила сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как человек и как артист. Я продолжала работать над своей музыкой, рассказывать мою историю, которая станет одной из самых откровенных из моих работ, и я не могу дождаться, чтобы поделиться ею с вами. 2018 год будет очень важным для меня как в личном, так и в профессиональном плане».

 



0 Не нравится 0 Нравится 13.04.2018 Теги: Бритни Спирс

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