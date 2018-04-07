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«Постарела»: поклонники разочарованы внешностью Собчак


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Ксения Собчак вторую неделю отдыхает в Таиланде. Звезда потратила немало сил во время предвыборной президентской кампании и теперь восстанавливается у океана в компании мужа и сына. Ксения регулярно публикует в соцсетях фотографии с отдыха, но по мнению подписчиков, на последних снимках Собчак выглядит заметно постаревшей.

Накануне Ксения опубликовала довольно стильные фотографии. Для одного из снимков она позировала в платье с запахом с цветочным принтом и шляпе с широкими полями, для другого - в спортивных брюках и бра.

Мнения поклонников по поводу внешнего вида звезды разделились. Некоторые не скупились на комплименты: «Вам так хорошо когда вы на отдыхе, в кругу семьи, в купальнике, в платьях, вы такая отдохнувшая. Это вам идёт, вы настоящая женщина», «Спортивная девушка, офигенно!», «Wow! Роскошная красотка!».

Но было немало и критических замечаний: «Мда, постарела, видно выборы дались не легко... ночи бессонные сказались», «В образе немолодой кинодивы», «Угадайте, сколько Ксюше лет? А вот и не шестьдесят. Всего тридцать шесть. А если бы не накрасилась, представляете на сколько бы выглядела?».

Ранее Собчак не раз подчеркивала в интервью: «Я никогда не жалею деньги на здоровье, путешествия, спорт. Еще на продукты, конечно. Для меня это крайне важно. Я очень зациклена на питании, проверяю все овощи и фрукты на нитраты. У меня есть все эти сахарозаменители, правильные сорта всего, много зелени, рыбы. Мясо я почти не ем — если только курицу или индейку. Могу выпить бокал красного вина вечером. Не больше. Лет пять назад я поняла, что надо быть немного спокойней. Может, это связано со спортом — я активно занимаюсь ходьбой, и вообще мне нравится состояние, в котором я чувствую свое тело, когда хорошо без каких-то дополнительных веществ».

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0 Не нравится 0 Нравится 07.04.2018 Теги: Ксения Собчак

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