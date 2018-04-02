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Анжелика Варум подхватила вирус


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Анжелика Варум пожаловалась на болезнь, из-за которой она теперь выпала из светской жизни. Даже день рождения коллеги и друга Владимира Преснякова не удалось ей нормально отметить, поскольку певица плохо себя чувствовала.

 

Накануне Пресняков отмечал свой день рождения в одном из ресторанов Москвы. Анжелика Варум и Леонид Агутин были в списке приглашенных, пишет издание StarHit. Как поведала певица, праздник ей омрачил подхваченный вирус.  

«Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне из-за дурацкого вируса удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе - моему лечащему врачу. P.S. Муж ради друга поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно», - написала Варум.

Поклонники сразу же стали желать певице скорейшего выздоровления: «Анжелика, берегите себя! Мы Вас обожаем», «Дорогаааяяя Анжелика, поправляйтесь скорее, да что же это такое за напасть на вас, выздоравливайте скорее, прошу вас».

Варум успокоила поклонников, заверив, что примерно через неделю уже поправится. «Если соблюдать диету, исключив белковую пищу, и пить до пяти литров воды в сутки, то недолго – около 3-5 дней. Противно, что при этом вирусе голос пропадает на несколько дней», - сообщила Анжелика.

 



0 Не нравится 0 Нравится 02.04.2018 Теги: Анжелика Варум

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