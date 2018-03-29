Леонардо Ди Каприо больше не холостяк

Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) долгое время считался одним из самых завидных холостяков Голливуда, но в среду стало ясно, что он к их числу больше не принадлежит. Он был замечен с моделью Камилой Морроне на романтической прогулке.

Леонардо старался остаться незамеченным, накинув капюшон на голову, скрываясь под козырьком бейсболки и солнцезащитными очками. Его 20-летняя девушка была одета в черные джинсы и простую белую футболку, пишет Daily Mail.

Между Ди Каприо и Камилой разница в 23 года. Ее приемным отцом является голливудская легенда Аль Пачино.

Утверждается, что они встречаются с начала этого года. Их сфотографировали идущими рука об руку после завтрака в Западном Голливуде. Перед тем, как войти в ресторан, Камила поцеловала плечо Леонардо.

Ди Каприо всегда крайне внимательно относился к тому, чтобы прятать от публики свою личную жизнь, и такое появление выглядит как признак серьезных намерений. Согласно UsWeekly, Лео и Камила сначала были просто друзьями, так как мать девушки Лучила Сола встречалась с Аль Пачино, который является другом Леонардо.

