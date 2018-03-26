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Младшая дочь Брюса Уиллиса показала провокационное фото


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Ранее она уже показывала свою великолепную фигуру в купальнике 184 тысячам своих подписчиков. Теперь же Таллула Уиллис (Tallulah Willis) сделала следующий шаг и предстала полностью обнаженной.

 

На выложенном ею в Insta снимке младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса (Bruce Willis) и Деми Мур (Demi Moore) позирует вовсе без одежды, прикрываясь только собственными руками и ногами. Компанию ей во время отдыха в саду составил пушистый четвероногий друг.

С уверенностью и прямотой она демонстрирует свою прекрасную фигуру, покрытую ровным загаром. Несмотря на то, что такой загар можно получить только после долгого пребывания обнаженной под солнцем, чудесная брюнетка скрывает себя от него под бейсболкой и огромными солнцезащитными очками. Таллула оставила фотографию без подписи, позволив ее дерзкой и прекрасной наготе говорить лучше любых слов, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее девушка рассказывала о своей борьбе с дисморфией (психическое отклонение, проявляющееся в чрезмерной самокритичности по отношению к фигуре и внешности) в подростковом возрасте и призналась, что до сих пор старается похудеть и обожает провокационные наряды.
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Таллула Уиллис

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