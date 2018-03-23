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Жена Газманова раскрыла секрет вечной молодости


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Супруге Олега Газманова Марине в недалеком будущем предстоит отпраздновать 50-летие. Но возраст - это вовсе не то, из-за чего стоит переживать, считает дама. Для себя Марина уже открыла секрет молодости и на днях поделилась им с публикой.

В своем Insta 49-летняя Газманова опубликовала видео исполнения танго. «Чтобы оставаться долго молодой, женщина должна испытывать КУРАЖ! Аргентинское танго дает для этого все возможности: партнер, музыка и ты! В три минуты уложить все свои фантазии, переживания или радость. Что пожелаешь в эти минуты, только танцуй, дыши музыкой... кураж, каждая секунда в танце этому подтверждение!» - написала дама.

Между прочим, в прошлом году Марина победила в соревнованиях по аргентинскому танго в паре с чемпионом Европы Сергеем Куркатовым.

Стоит отметить, что для себя Газманова давно определила, что действительно важно во внешнем виде женщины. «Если пофилософствовать, конечно, главное то, что излучает женщина изнутри, как она двигается и смотрит. Есть ли в ней загадка, или все обнажено для всех. Ищет ли она кого-то, или это место уже занято. Уверена ли она в себе, или ее хочется защищать. А если все это обрамлено подходящей только ей одеждой и аксессуарами, причем с шармом и личными придумками, и она идет под руку с любимым мужчиной, то творец картиной доволен!» - заявила Марина в одном из интервью.

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0 Не нравится 1 Нравится 23.03.2018 Теги: марина газманова

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