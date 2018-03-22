Ратаковски позирует топлес во время медового месяца

Большинство супружеских пар предпочитает проводить медовый месяц в уединении. Но модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) явно не тот случай. В феврале звезда вышла замуж и сейчас наслаждается медовым месяцем, а поклонники Эмили наслаждаются ее откровенными снимками.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 10:24 PDT

Эмили сочеталась браком с актером Себастианом Бэр-Макклардом (Sebastian Bear-McClard) после двухмесячного романа. Пара не стала заморачиваться организацией роскошного торжества, предпочтя скромную церемонию в нью-йоркском Сити-холле. А теперь супруги отправились на один из роскошных курортов штата Юта Amangiri.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT

Пара проводит в Amangiri медовый месяц, и вчера Ратаковски ошеломила публику сразу двумя эффектными снимками с отдыха. Причем на фото модель позирует в одной лишь шляпке.

Между прочим, на прошлой неделе Эмили подписала контракт с известным модным домом Paco Rabanne. «Эмили Ратаковски — идеальное воплощение девушки Paco Rabanne. Она невероятно стильная и женственная, сильная и целеустремленная, в ней воплотились все ценности марки», - говорится в пресс-релизе. Модель представит новый парфюм бренда.

Ранее мы писали:

Эмили Ратаковски рассказала о парадоксе сексуальности. Звезда пожаловалась на притеснение красивых девушек.

Эмили Ратаковски: «Женщины воспринимали как конкурентку». Актриса считает, что красота — понятие относительное.

Ева Мендес: Сексуальность мешает карьере. По словам актрисы, сексуальность - часть ее жизни, но это все на втором плане, а вовсе не на первом.