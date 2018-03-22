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Ратаковски позирует топлес во время медового месяца


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Большинство супружеских пар предпочитает проводить медовый месяц в уединении. Но модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) явно не тот случай. В феврале звезда вышла замуж и сейчас наслаждается медовым месяцем, а поклонники Эмили наслаждаются ее откровенными снимками.

Эмили сочеталась браком с актером Себастианом Бэр-Макклардом (Sebastian Bear-McClard) после двухмесячного романа. Пара не стала заморачиваться организацией роскошного торжества, предпочтя скромную церемонию в нью-йоркском Сити-холле. А теперь супруги отправились на один из роскошных курортов штата Юта Amangiri.

Пара проводит в Amangiri медовый месяц, и вчера Ратаковски ошеломила публику сразу двумя эффектными снимками с отдыха. Причем на фото модель позирует в одной лишь шляпке.

Между прочим, на прошлой неделе Эмили подписала контракт с известным модным домом Paco Rabanne. «Эмили Ратаковски — идеальное воплощение девушки Paco Rabanne. Она невероятно стильная и женственная, сильная и целеустремленная, в ней воплотились все ценности марки», - говорится в пресс-релизе. Модель представит новый парфюм бренда.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2018 Теги: Эмили Ратаковски

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