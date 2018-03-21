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Зейн Малик стал платиновым блондином


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Зейн Малик (Zain Malik) радикально изменил внешний вид всего через неделю после расставания с Джиджи Хадид (Gigi Hadid), с которой был вместе два года. Певец стал платиновым блондином и отрастил бороду. В таком виде он появился на съемочной площадке в Майами, где снимался его клип.

 
 

Публикация от Zayn Malik (@zayn)

Завершая свое преображение, Зейн выбрил волосы на голове по бокам. Также певец сделал себе две новые татуировки, хотя у него и так их целая коллекция.

Первой татуировкой была черная роза на задней стороне шеи. До расставания с Хадид фанаты певца замечали на груди татуировку, изображающую глаза его возлюбленной, пишет издание People.

Не далее как в этом месяце Малик и Хадид подтвердили свое расставание в раздельных постах в Twitter. «У нас с Джиджи были очень важные, нежные и веселые отношения, и я всегда буду уважать и любить ее как женщину и друга. У нее невероятная душа. И прошу всех уважать наши чувства в это сложное время, тем более что мы решили сами сообщить эту новость», - написал бывший участник One Direction.

«Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я желаю ему всего самого лучшего и буду продолжать поддерживать как друга, которого люблю и уважаю. А что касается будущего: чему быть, тому быть», - написала Хадид.

Предполагается, что главной причиной разрыва молодых звезд стал слишком плотный рабочий график. Зайн и Джиджи просто не могли уделять достаточно времени друг другу.
 



0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2018 Теги: Зейн Малик Джиджи Хадид

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