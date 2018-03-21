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Водонаева объявила охоту на папарацци


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Водонаева объявила охоту на папарацци

Алена Водонаева знает, как привлечь внимание. Что и сделала накануне в Instagram. Модель опубликовала провокационный снимок и предложила поиграть в игру.

В свое время Алена не раз позировала топлес для мужских изданий и теперь решила тряхнуть стариной для рекламы нового приложения. Водонаева опубликовала откровенный снимок и написала: «Не люблю, когда люди переходят границы. Но жизнь не сахарок, и никто не обещал вокруг общество, состоящее лишь из тех, кто понимает, где рамки начинаются и где они заканчиваются. Папарацци! Навязчивые, вездесущие охотники. Предлагаю поиграть с ними в игру».

Подписчики не скупились на комплименты, отмечая стройную фигуру Водонаевой. Вот только сама звезда сейчас не особо довольна собственной внешностью. Накануне она сообщила о планах возобновить активные тренировки. «Пора возвращаться в форму! Возвращаться к спорту! Я столько еще никогда не пропускала», - писала Алена.

Между прочим, весной прошлого года Водонаева анонсировала собственные «фитнес-интенсивы» в Испании. Фитнес-тренинг под руководством Алены оказался удовольствием не из дешевых - цена стартовала с отметки в 2170 евро.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


1 Не нравится 0 Нравится 21.03.2018 Теги: Алена Водонаева

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