Стриженовы сообщили о беременности дочери

В российском шоу-бизнесе - настоящий беби-бум. Недавно стало известно, что Анна Цуканова-Котт ждет второго ребенка, о подготовке к пополнению сообщила Светлана Лобода. Теперь радость пришла в семью Стриженовых. Как стало известно, дочка звездной пары беременна.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 8 Мар 2018 в 11:48 PST

Екатерина и Александр Стриженовы стали гостями шоу «Вечерний Ургант», и ведущий не стал любезничать, а напрямую спросил: «Когда вы станете бабушкой и дедушкой?» Ответ Александра был лаконичным: «В 2018 году».

Напомним, Анастасия Стриженова вышла замуж за 26-летнего финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Выбор Анастасии пал на человека, далекого от мира театра и кино, однако родители решение дочери полностью одобрили. «Сначала парню пришлось очень постараться, чтобы показать Александру Олеговичу, что он достоин его дочери», — рассказывала актриса.

Между прочим, сама Стриженова не раз говорила, что в воспитании дочерей ей нередко помогали мать и свекровь. При этом актриса старалась объяснить им, что значит быть бабушками. «Я им очень благодарна, но всегда говорю: "Будьте бабушками!" Поругать, отчитать всегда найдется кому. А бабушка — это тот человек, который всегда расцелует, обнимет и похвалит».

