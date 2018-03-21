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Спилберг готов снять пятый фильм об Индиане Джонсе


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Не успели мы со вкусом и толком обсудить новую Лару Крофт, как Стивен Спилберг (Steven Spielberg) решил взбудоражить публику новым заявлением. Режиссер созрел для съемок пятого фильма популярной франшизы «Индиана Джонс». И угадайте, кто сыграет главную роль?

Спилберг уже морально готов и планирует начать съемки новой картины в апреле 2019 года. По словам кинематографиста, большая часть съемок пройдет в Британии и эта идея ему по душе.

В главной роли снова блеснет Харрисон Форд (Harrison Ford). Причем на момент начала съемок актеру пойдет 77-й год. Над сценарием картины поработал Дэвид Кепп («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Парк Юрского периода»). Премьера запланирована на июль 2020 года.

Ранее в интервью The Hollywood Reporter Спилберг поведал, что не собирается убивать главного героя. «Я могу сказать только одну вещь: Харрисон не умрет в конце», — сказал режиссер.

Напомним, первая картина популярной франшизы - «В поисках утраченного ковчега» - была представлена в 1981 году, в 2008 году состоялась премьера четвертой ленты - «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 2 Нравится 21.03.2018 Теги: Индиана Джонс

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