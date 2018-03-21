Лобода родит как голливудская звезда

Светлана Лобода на позапрошлой неделе объявила об уходе в отпуск. Певица готовится к родам второго малыша и заодно работает над новым альбомом. Как теперь выясняется, рожать Светлана планирует как настоящая голливудская звезда.

Недавно Лобода отправилась с дочерью Евой в Лос-Анджелес. По данным СМИ, певица арендует шикарную виллу недалеко от океана и намерена не только рожать в США, но и провести здесь некоторое время после родов.

Уточняется, что роды запланированы на конец апреля - начало мая и для Светланы уже забронирована палата в знаменитом медицинском центре Cedars-Sinai. В свое время здесь рожали наследников Мадонна, Бритни Спирс и Светлана Хоркина. Кстати, дочь Евангелина (первенец артистки) появилась на свет в одном из роддомов Киева.

В июне Лобода планирует вернуться к работе.

«Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – сказал журналистам отец артистки. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».

Пол малыша певица предпочитает пока не сообщать. Имя отца - тоже, хотя ходят слухи, что счастливым папой станет солист Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее мы писали:

Лобода пожалела поклонников Бузовой. Певица определила причину популярности звезды «Дома-2».

Светлана Лобода рассказала о разрыве с любимым. Светлана не из тех женщин, которые соглашаются терпеть малейший дискомфорт.