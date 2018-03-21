Камилла называла принцессу Диану «безумной коровой»

Детали взаимоотношений Камиллы, герцогини Корнуольской, с Дианой, принцессой Уэльской, раскрываются в новой шокирующей книге, которую вся Британия обсуждает в эти дни.

Том Бауэр, написавший книгу «Мятежный принц: власть, страсть и своеволие принца Чарльза», показал, что соперничество между женщинами за сердце принца Чарльза, который был тогда мужем Дианы, было столь велико, что Камилла доходила до весьма неприятных крайностей.

Прежде всего, она называла принцессу «мышью» в первые дни ее брака с Чарльзом. Затем Камилла стала называть Диану «эта безумная корова».

Утверждается также, что Камилла украсила туалет в ее загородном доме нелицеприятными изображениями Дианы, пишет New Idea. Камилла была осторожна в своем конфликте с Дианой, но в приватной обстановке она нередко яростно нападала на принцессу. Камилла говорила о том, что у нее был только один внебрачный любовник, Чарльз, тогда как Диана «прошла долгий путь через постель».

При этом сама Диана видела только одну причину, по которой Чарльз мог заинтересоваться другой женщиной. Как пишет Бауэр, одному из журналистов Диана сказала: «Чарльз одержим грудью Камиллы, а у меня грудь не такая большая».

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Источник фото: Globallookpress.com