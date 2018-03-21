 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Камилла называла принцессу Диану «безумной коровой»


0 3

Детали взаимоотношений Камиллы, герцогини Корнуольской, с Дианой, принцессой Уэльской, раскрываются в новой шокирующей книге, которую вся Британия обсуждает в эти дни.

Том Бауэр, написавший книгу «Мятежный принц: власть, страсть и своеволие принца Чарльза», показал, что соперничество между женщинами за сердце принца Чарльза, который был тогда мужем Дианы, было столь велико, что Камилла доходила до весьма неприятных крайностей.

Прежде всего, она называла принцессу «мышью» в первые дни ее брака с Чарльзом. Затем Камилла стала называть Диану «эта безумная корова».

Утверждается также, что Камилла украсила туалет в ее загородном доме нелицеприятными изображениями Дианы, пишет New Idea. Камилла была осторожна в своем конфликте с Дианой, но в приватной обстановке она нередко яростно нападала на принцессу. Камилла говорила о том, что у нее был только один внебрачный любовник, Чарльз, тогда как Диана «прошла долгий путь через постель».

При этом сама Диана видела только одну причину, по которой Чарльз мог заинтересоваться другой женщиной. Как пишет Бауэр, одному из журналистов Диана сказала: «Чарльз одержим грудью Камиллы, а у меня грудь не такая большая».

Ранее мы писали:

Принц Гарри назвал виновных в смерти матери. Принц обвиняет во всем папарацци.

Принц Гарри готов создать семью. Но это в будущем. 

Обнародованы новые сведения о смерти принцессы Дианы. Возможно, к смерти принцессы Уэльской может быть причастно элитное военное подразделение SAS.

Источник фото: Globallookpress.com



3 Не нравится 0 Нравится 21.03.2018 Теги: Камилла Принцесса Диана

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору