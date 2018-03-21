«Живой Кен» в восторге от Бузовой
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Манекенщик Родриго Алвес, известный как «живой Кен», почти неделю провел в Москве. И впечатления у парня определенно незабываемые. Родриго стал одним из звездных гостей Московской недели моды и заодно побывал на реалити-шоу «Дом-2» - заглянул в гости к Ольге Бузовой.
Появление Алвеса на популярном реалити стало не просто сюрпризом, а чуть ли не сенсацией для участников. Родриго пообщался с ведущими и участниками, но, к некоторой досаде мужчины, он так и не увиделся с Бузовой, которая на тот момент находилась на гастролях.
По словам Родриго, он наслышан о популярности ведущей телепроекта «Дом-2». Алвес считает девушку ошеломительной и был крайне удивлен, что у Ольги до сих пор нет бойфренда.
Среди девушек телепроекта «живой Кен» выделил Марину Африкантову, внешность которой, действительно, очень схожа с куклой Барби, а также бывшую участницу телестройки Оксану Ряску и даже попросил у продюсеров телефон девушки.
В беседе Алвес, которому было проведено несколько десятков пластических операций, обмолвился, что приехал в Россию за своей Барби, ведь, по его мнению, именно Россия - родина настоящих Барби.Ранее мы писали:
Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.
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Обсуждение 3
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ЖужаТеперь дебилов из заграницы выписываем, чтоб они приехали и рассказали нашим дебилам как им жить, дали советы и рекомендации. Так сказать обмен опытом и мнениями душевнобольных людей. Ну и куда этот олигофрен заморский с таким рылом? Надо срочно Бузову перекрашивать и замуж за него выдавать. Да, и линзы ей поставить с эффектом рыбьих глаз.
22.03.18 08:07
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Этот "живой Кен" какой-то не очень "живой"))) на ходячего мертвеца больше похож .
21.03.18 12:55