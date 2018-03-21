«Живой Кен» в восторге от Бузовой

Манекенщик Родриго Алвес, известный как «живой Кен», почти неделю провел в Москве. И впечатления у парня определенно незабываемые. Родриго стал одним из звездных гостей Московской недели моды и заодно побывал на реалити-шоу «Дом-2» - заглянул в гости к Ольге Бузовой.

Появление Алвеса на популярном реалити стало не просто сюрпризом, а чуть ли не сенсацией для участников. Родриго пообщался с ведущими и участниками, но, к некоторой досаде мужчины, он так и не увиделся с Бузовой, которая на тот момент находилась на гастролях.

По словам Родриго, он наслышан о популярности ведущей телепроекта «Дом-2». Алвес считает девушку ошеломительной и был крайне удивлен, что у Ольги до сих пор нет бойфренда.

Среди девушек телепроекта «живой Кен» выделил Марину Африкантову, внешность которой, действительно, очень схожа с куклой Барби, а также бывшую участницу телестройки Оксану Ряску и даже попросил у продюсеров телефон девушки.

В беседе Алвес, которому было проведено несколько десятков пластических операций, обмолвился, что приехал в Россию за своей Барби, ведь, по его мнению, именно Россия - родина настоящих Барби.

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.