Брак Николь Кидман висит на волоске

Николь Кидман (Nicole Kidman) и Кит Урбан (Keith Urban) не появлялись на публике с января. Теперь же ходят слухи, что звездная пара находится на грани развода и даже обратилась за помощью к психологу.

Как сообщает издание In Touch, пара совершила последнюю отчаянную попытку спасти 11-летние отношения в сверхсекретном «лагере по тренировке женатых». Николь и Кит участвовали в «брачном квесте» - трехдневном частном курсе семейной психотерапии в маленьком американском городке в Вермонте.

Пара пытается прорваться сквозь имеющиеся проблемы, проработать их на тренинге. Тем не менее друзья пары заявляют, что у актрисы и кантри-певца накопилось слишком много трудностей и что лагерь превратился в настоящий «терапевтический ад».

«Долгое время они просто заклеивали пластырями раны в своем браке, - говорит источник, близкий к звездам. - На публике они улыбались, но в частной жизни все продолжало распадаться». Источник также говорит, что для знакомых пары их расставание не будет неожиданностью, поскольку их брак уже долгое время висел на волоске.

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