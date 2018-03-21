Алла Пугачева: «Я старею»

В следующем месяце Примадонна отметит 69-летие. Дата весьма серьезная, но кажется, Алла Пугачева вовсе не собирается становиться бабушкой. Дива позволяет себе молодежный стиль одежды и воспитывает меленьких наследников. Но все-таки....

На выходных Алла Борисовна вместе с супругом отправилась на избирательный участок. Причем Галкин выбрал классическое черное длинное пальто, а Пугачева появилась в светлых джинсах, бежевом худи с капюшоном и кокетливой розовой куртке. Дополняли образ солнцезащитные очки.

Наряд Примадонны стал темой бурного обсуждения. Поклонники восхищались моложавым видом, хейтеры возмущались тем, что звезда не сняла солнцезащитные очки в помещении, напомнив, что подобное просто невежливо.

В итоге сама дива решила обратиться к публике в соцсетях: «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

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