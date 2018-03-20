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Юлия Савичева рассказала о тренировках для похудения


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Юлия Савичева стала мамой летом прошлого года, а сейчас певица может похвастаться стройной фигурой. На чудо уповать не пришлось, похудение певице далось с боем. Как призналась Юлия, ей пришлось проводить часы в спортзале, чтобы вернуть фигуру в норму.

 

Юлия поделилась секретами похудения с подписчиками в соцсетях, как написала звезда, тренировки были жесткими. «Мне повезло - у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт (после десерта минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы. Поэтому после рождения дочери я прибавила совсем немного. Но вот что было дальше — это была песня».

Чтобы вернуть прежние формы, Юлии пришлось чаще посещать тренажерный зал. И это были изнурительные тренировки.

«После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола. Бандаж носила первые три дня после родов, с постепенным отказом от него (до 4-5 часов в день). Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя. И естественно, максимально здоровое питание, о чем я писала ранее!» - поведала Юлия.

Напомним, что у Савичевой подрастает лапочка-дочка Анна, которой летом исполнится уже один годик.



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2018 Теги: Юлия Савичева

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