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Виктория Бекхэм помогает женщинам в Кении


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Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) известна не только своими талантами как дизайнер и певица, девушка еще активно занимается благотворительностью. И в рамках помощи бедному африканскому населению она недавно посетила Найроби.

 

Виктория прибыла в Найроби в рамках гуманитарной миссии Sports Relief. За пару дней в столице Кении дизайнер успела посетить детскую больницу, позаниматься боксом с юными африканками, а также познакомиться с бытом кенийских женщин.

«Мы обсуждаем с девушками бокс и то, как он влияет на физическую и умственную подготовку. Они рассказали мне о том, что изменилось в их жизни с момента запуска проекта. И это очень интересно! У этих девушек большие мечты. Я сейчас сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, хирургами и художниками!» – написала Виктория.

Стоит отметить, что супруга Дэвида Бекхэма для поездки в жаркую страну выбрала повседневный образ: на ней были белая футболка и джинсы, а на ногах посменно были то резиновые сапоги, то кроссовки.

Ранее Виктория говорила, что вовсе не старается быть суперженщиной. Она признавалась, что управление собственным модным брендом вкупе с воспитанием четырех детей - довольно непростая задача. «Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы быть лучшим профессионалом, лучшей мамой, лучшей женой».
 



0 Не нравится 1 Нравится 19.03.2018 Теги: Виктория Бекхэм

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