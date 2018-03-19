Виктория Бекхэм помогает женщинам в Кении

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) известна не только своими талантами как дизайнер и певица, девушка еще активно занимается благотворительностью. И в рамках помощи бедному африканскому населению она недавно посетила Найроби.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 19 Мар 2018 в 1:01 PDT

Виктория прибыла в Найроби в рамках гуманитарной миссии Sports Relief. За пару дней в столице Кении дизайнер успела посетить детскую больницу, позаниматься боксом с юными африканками, а также познакомиться с бытом кенийских женщин.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Мар 2018 в 5:06 PDT

«Мы обсуждаем с девушками бокс и то, как он влияет на физическую и умственную подготовку. Они рассказали мне о том, что изменилось в их жизни с момента запуска проекта. И это очень интересно! У этих девушек большие мечты. Я сейчас сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, хирургами и художниками!» – написала Виктория.

Стоит отметить, что супруга Дэвида Бекхэма для поездки в жаркую страну выбрала повседневный образ: на ней были белая футболка и джинсы, а на ногах посменно были то резиновые сапоги, то кроссовки.

Ранее Виктория говорила, что вовсе не старается быть суперженщиной. Она признавалась, что управление собственным модным брендом вкупе с воспитанием четырех детей - довольно непростая задача. «Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы быть лучшим профессионалом, лучшей мамой, лучшей женой».

