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Вера Брежнева похвасталась «цветочным» хобби


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Вера Брежнева не только талантливая певица, но и красивая женщина. И хобби у такой дамы соответствующее. Брежнева решила окружить себя прекрасными орхидеями и с этой целью даже оборудовала у себя дома оранжерею.

 

Как призналась певица, она любит цветы с детства, особенно орхидеи. Это очень капризные цветы, однако Вера умеет с ними управляться.

«Я выросла в теплом и мягком климате, с детства люблю цветы. А орхидеи для меня — символ любви и страсти. Конечно, выращивать их непросто, они очень капризны и прихотливы, требуют много времени и заботы, совсем как маленькие дети. Но я умею за ними ухаживать и, делая это, ощущаю гармонию с природой и с самой собой. По-моему, коллекционирование цветов — вполне подходящее хобби для такой женщины, как я», - призналась Брежнева изданию "7 Дней".

Цветы фигурируют даже в творчестве Веры, недавно вышел клип на песню «Ты мой человек», где певица появляется в разных образах посреди бесконечного моря цветов.

Стоит отметить, что Брежнева – девушка увлекающаяся. Также одним из видов ее хобби считается спорт. Она регулярно тренируется в спортзале, практикует йогу. Одно время она мечтала прыгнуть с парашютом, но потом отказалась от затеи. Также Вера занималась серфингом и полюбила этот экстремальный вид спорта.
 



1 Не нравится 1 Нравится 19.03.2018 Теги: вера брежнева

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