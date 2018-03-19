 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лили-Роуз Депп заметили в кафе с сумочкой Chanel


0 0

Юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis), натура творческая. Девушка в последнее время часто появляется на модных показах как модель, также она снимается уже в кино. И недавно юную леди заметили в кафе без макияжа и в повседневной одежде, но с брендовой сумкой.

 

Восхитительная естественная красота Лили-Роуз привлекает внимание даже в повседневной обстановке. Так, будучи замеченной в Лос-Анджелесе во время завтрака в PinchesTacos, восходящая звезда доказала, что может выглядеть великолепно даже без макияжа, в простом черном кардигане и джинсах с высокой талией.

Свои золотые локоны она собрала в пучок и украсила уши простыми кольцами. Единственный элемент роскоши, который девушка позволила себе, - это сумочка Chanel. Стоит напомнить, что девушка, начав модельную карьеру, сразу подписала контракт с Chanel.

Лили совершила свой дебют в кино в 2014 в фильме  "Бивень" вместе с ее подружкой Харли Квин Смит, отцом Джонни Деппом и режиссером Кевином Смитом. А в этом году стало известно, что девушка снимется в картине Луи Гарреля «Верный человек», в центре сюжета которой – любовный треугольник. За сердце главного героя будет также сражаться Летиция Каста.



0 Не нравится 0 Нравится 19.03.2018 Теги: Лили-Роуз Депп

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору