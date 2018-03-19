Лили-Роуз Депп заметили в кафе с сумочкой Chanel

Юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis), натура творческая. Девушка в последнее время часто появляется на модных показах как модель, также она снимается уже в кино. И недавно юную леди заметили в кафе без макияжа и в повседневной одежде, но с брендовой сумкой.

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 18 Янв 2018 в 11:32 PST

Восхитительная естественная красота Лили-Роуз привлекает внимание даже в повседневной обстановке. Так, будучи замеченной в Лос-Анджелесе во время завтрака в PinchesTacos, восходящая звезда доказала, что может выглядеть великолепно даже без макияжа, в простом черном кардигане и джинсах с высокой талией.

Свои золотые локоны она собрала в пучок и украсила уши простыми кольцами. Единственный элемент роскоши, который девушка позволила себе, - это сумочка Chanel. Стоит напомнить, что девушка, начав модельную карьеру, сразу подписала контракт с Chanel.

Лили совершила свой дебют в кино в 2014 в фильме "Бивень" вместе с ее подружкой Харли Квин Смит, отцом Джонни Деппом и режиссером Кевином Смитом. А в этом году стало известно, что девушка снимется в картине Луи Гарреля «Верный человек», в центре сюжета которой – любовный треугольник. За сердце главного героя будет также сражаться Летиция Каста.