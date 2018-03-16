Яна Рудковская: «Еще планирую стать мамой»

Продюсер Яна Рудковская старается быть супермамой. Она совмещает работу с воспитанием трех сыновей, но и об отдыхе не забывает. Недавно вместе с младшим сыном Александром, супругом Евгением Плющенко и его старшим сыном Яна отправилась на Мальдивы. Вот только фотографии Яны с отдыха некоторых раздражают.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 13, 2018 в 9:16 PDT

Рудковская увлеченно постит в Insta снимки, на которых запечатлена в разных позах и купальниках. Но некоторым совсем не по вкусу фигура и позы звезды. Некоторые даже заявили, что матери троих детей следовало бы быть поскромнее, к тому же коленки у Яны не очень.

В ответ Рудковская написала: «Вчера мне под моим фото написали - "пенсионный фонд"! Потом что-то типа "зачем ты так легла, ты же мать 3 детей". Товарищи, вы же уже не в "совке" живете. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бекхэм старше меня на 2 года, Дженнифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придем и к 45, и к 50, и, дай бог, к 60, и к 70, а если очень повезет, и к 80. И еще, дай Бог нам всем выглядеть, как вышеперечисленные мои кумиры, но в борьбе со временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас, молодые и красивые девушки!»

«Я еще планирую стать мамой, и если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся!» - добавила Яна.

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Рудковская рассказала о прелестях материнства. По словам продюсера, с возрастом материнство приносит особую радость.

Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой. Продюсер привела себя в идеальную форму за пару месяцев после родов.