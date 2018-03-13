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Викандер представила новый фильм о Ларе Крофт


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В юности она профессионально занималась балетом. И тем не менее в прошлом году Алисии Викандер (Alicia Vikander) пришлось серьезно поработать над фигурой для съемок в фильме. Теперь не только на съемках, но и на красной дорожке актриса гордо демонстрирует рельефные мускулы.

 
 
 

Вчера в Голливуде прошла премьера ремейка «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», где Алисия сыграла главную роль. На красной дорожке актриса появилась в золотистом платье от Louis Vuitton с впечатляющим декольте, и обозреватели не могли не отметить, что фигура звезды стала изысканно атлетичной.

Для съемок Викандер пришлось на протяжении четырех месяцев усиленно тренироваться под руководством шведского тренера Магнуса Люгдбека. Актриса поправилась на 5 кг, и это были сплошные мускулы. В последний месяц перед стартом съемок Алисия тренировалась с Магнусом семь дней в неделю, по несколько часов в день.

Напомним, в свое время Анджелина Джоли (Angelina Jolie) сыграла в лентах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003 год). Более десяти лет руководство кинокомпаний Warner Bros. и MGM раздумывало о продолжении франшизы.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2018 Теги: Алисия Викандер

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