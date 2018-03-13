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Шепелев возмущен продажей автомобиля Жанны Фриске


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Дмитрий Шепелев попросил помощи у полиции после того, как обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже машины, на которой когда-то ездила Жанна Фриске. Шепелев говорит о том, что машина принадлежит также и сыну певицы Платону, представителем которого он является.

СМИ удалось выяснить, что автомобиль Range Rover 2013 года выпуска намерен продать отец Жанны с целью приобретения другой машины. В 2014 году автомобиль был угнан в Латвии. Тогда стало известно, что он принадлежит Жанне, но в доверенности на него указан Дмитрий Шепелев. Дмитрий после угона обратился в полицию, пишет издание StarHit.

«В прошлую субботу в Риге угнали у нас машину. Отошел на полчаса купить ребенку штанишки, вернулся и понял – дороговато обошлись штанишки. Обновки есть, машины нет. Далее ветхое отделение местной полиции, служащие в засаленной и мятой мешковатой форме, бессмысленные вопросы и, разумеется, никакой надежды на успешные поиски», – написал тогда супруг певицы.

Через неделю после угона Жанне позвонили из полиции с радостной новостью о том, что машина была найдена. Дмитрий удивился тогда тому, что остались на своем месте даже самые незначительные мелочи, находившиеся в автомобиле.

Говоря о продаже автомобиля, Владимир Фриске, отец Жанны, отмечает, что машина принадлежит ему, так как именно он подарил ее дочери. Всевозможные разбирательства между родителями певицы и ее гражданским мужем продолжаются уже некоторое время, и им никак не удается договориться. Родители Жанны говорят, что Дмитрий не дает им встречаться с внуком, придумывая для этого различные причины. А не так давно Платон даже заявил, что его бабушка Оля умерла, что неприятно поразило женщину.
 



1 Не нравится 0 Нравится 13.03.2018 Теги: Дмитрий Шепелев Жанна Фриске Платон

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