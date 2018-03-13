Лобачева тайно вышла замуж

Ирина Лобачева знает, как хранить тайны. Только недавно фигуристка говорила о том, что настроена на создание семьи с молодым возлюбленным. А теперь выясняется: Ирина уже больше полгода как замужем.

В СМИ не раз обсуждали тему отношений 45-летней Лобачевой с 29-летним фигуристом Иваном Третьяковым. Сама Ирина недвусмысленно давала понять, что разница в возрасте ни ее, ни ее партнера не смущает. А на днях решила прояснить ситуацию.

«Мы с Ваней официально зарегистрировали брак. Причем еще 4 августа. А до этого год вместе прожили. Это именно Иван настоял, чтобы мы пошли в загс. С его стороны это был очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и таким образом берет ответственность за свою женщину, то есть за меня», – заявила фигуристка «Экспресс газете».

Ирина рассказала о приватном торжестве, без особой помпы. По словам Лобачевой, сейчас ее супруг всерьез задумался о венчании, но, разумеется, пара предпочитает не называть даты.

Напомним, ранее Ирина состояла в браке с Ильей Авербухом. В 2007 году фигуристы подали на развод. Сейчас сын Авербуха и Лобачевой, 15-летний Мартин, большую часть времени живет с отцом. По словам фигуристки, мальчик сначала был против ее брака, но в конце концов подружился с Иваном.

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