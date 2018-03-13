Камерон Диас завершает карьеру?

Когда-то она была буквально одержима своей карьерой. Но все меняется, и теперь Камерон Диас (Cameron Diaz) предпочитает сосредоточиться на делах семейных. По словам коллег, звезда раздумывает не просто над паузой в работе, но об уходе из кино.

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) Апр 20, 2016 в 10:12 PDT

О планах Камерон прессе рассказала коллега звезды, актриса Сельма Блэр (Selma Blair). По словам Сельмы, она рассчитывала на съемки сиквела фильма «Милашки» с Диас, но Камерон вовсе не настроена на продолжение работы. Более того, Диас задумалась об уходе из кино, чтобы полностью посвятить себя семье.

Напомним, в конце прошлого года появились сообщения о беременности Диас. В январе актриса отметила третью годовщину свадьбы с музыкантом Бенджи Мэдденом (Benjie Madden) - пара сочеталась браком через 17 дней после помолвки.

Что любопытно, всего несколько лет назад Диас не особо верила в институт брака. «Я не знаю, способен ли кто-нибудь быть действительно моногамным. Ведь у нас такие же инстинкты, как и у животных. Но живем мы в обществе и должны придерживаться определенных правил. Многие следуют стереотипам, потому что нас уверяют: так мы будем счастливы. Люди следуют правилам, а в один прекрасный день задаются вопросом: "И почему я думал, что это сделает меня счастливым? Ведь я несчастен"», - рассуждала звезда в одном из интервью.

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