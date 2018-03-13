Бруклин Бекхэм прогулялся с сестрой в резиновых сапогах

Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) разместил в Insta фотографию с прогулки по сельской местности. И на снимке он был со своей маленькой сестрой Харпер. Семейная идиллия порадовала поклонников.

Публикация от bb (@brooklynbeckham) Мар 12, 2018 в 8:11 PDT

На снимке видно, как Бруклин, которому исполнилось недавно 19 лет, держит за руку сестру. При этом они стоят по щиколотки в воде, одетые в резиновые сапоги и пальто, улыбающиеся и довольные происходящим.

Поклонники мгновенно отреагировали на это восторженными комментариями: «Так прекрасно, когда старший брат играет с младшей сестрой, неважно, какая у них разница в возрасте», «Люблю вас обоих. Вы такие милые».

Вся семья Бруклина недавно наперебой поздравляла его с днем рождения. «С днем рождения, большой парень, - написал его отец Дэвид Бекхэм. - Я так горжусь тем, в какого мужчину ты вырос. Будь страстным, гордым, скромным, будь самим собой. Люблю тебя безмерно». Виктория добавила к этому: «С днем рождения, Бруклин, мы все очень любим тебя, посылаем тебе поцелуи и очень гордимся тобой».

Ромео и Круз, братья Бруклина, также воспользовались своими аккаунтами в Insta, чтобы поздравить брата с днем рождения. «Счастливого дня рождения лучшему брату на свете, - написал Ромео. - Я не могу поверить, что тебе 19. Надеюсь, этот день будет лучшим из возможных».

Бруклин в настоящее время учится в Парсонской школе дизайна в Нью-Йорке, но время от времени возвращается домой, чтобы побыть с семьей.