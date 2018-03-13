Бруклин Бекхэм прогулялся с сестрой в резиновых сапогах
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Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) разместил в Insta фотографию с прогулки по сельской местности. И на снимке он был со своей маленькой сестрой Харпер. Семейная идиллия порадовала поклонников.
На снимке видно, как Бруклин, которому исполнилось недавно 19 лет, держит за руку сестру. При этом они стоят по щиколотки в воде, одетые в резиновые сапоги и пальто, улыбающиеся и довольные происходящим.
Поклонники мгновенно отреагировали на это восторженными комментариями: «Так прекрасно, когда старший брат играет с младшей сестрой, неважно, какая у них разница в возрасте», «Люблю вас обоих. Вы такие милые».
Вся семья Бруклина недавно наперебой поздравляла его с днем рождения. «С днем рождения, большой парень, - написал его отец Дэвид Бекхэм. - Я так горжусь тем, в какого мужчину ты вырос. Будь страстным, гордым, скромным, будь самим собой. Люблю тебя безмерно». Виктория добавила к этому: «С днем рождения, Бруклин, мы все очень любим тебя, посылаем тебе поцелуи и очень гордимся тобой».
Ромео и Круз, братья Бруклина, также воспользовались своими аккаунтами в Insta, чтобы поздравить брата с днем рождения. «Счастливого дня рождения лучшему брату на свете, - написал Ромео. - Я не могу поверить, что тебе 19. Надеюсь, этот день будет лучшим из возможных».
Бруклин в настоящее время учится в Парсонской школе дизайна в Нью-Йорке, но время от времени возвращается домой, чтобы побыть с семьей.