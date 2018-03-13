 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бруклин Бекхэм прогулялся с сестрой в резиновых сапогах


0 0

Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) разместил в Insta фотографию с прогулки по сельской местности. И на снимке он был со своей маленькой сестрой Харпер. Семейная идиллия порадовала поклонников.

 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

На снимке видно, как Бруклин, которому исполнилось недавно 19 лет, держит за руку сестру. При этом они стоят по щиколотки в воде, одетые в резиновые сапоги и пальто, улыбающиеся и довольные происходящим.

Поклонники мгновенно отреагировали на это восторженными комментариями: «Так прекрасно, когда старший брат играет с младшей сестрой, неважно, какая у них разница в возрасте», «Люблю вас обоих. Вы такие милые».

Вся семья Бруклина недавно наперебой поздравляла его с днем рождения. «С днем рождения, большой парень, - написал его отец Дэвид Бекхэм. - Я так горжусь тем, в какого мужчину ты вырос. Будь страстным, гордым, скромным, будь самим собой. Люблю тебя безмерно». Виктория добавила к этому: «С днем рождения, Бруклин, мы все очень любим тебя, посылаем тебе поцелуи и очень гордимся тобой».

Ромео и Круз, братья Бруклина, также воспользовались своими аккаунтами в Insta, чтобы поздравить брата с днем рождения. «Счастливого дня рождения лучшему брату на свете, - написал Ромео. - Я не могу поверить, что тебе 19. Надеюсь, этот день будет лучшим из возможных».

Бруклин в настоящее время учится в Парсонской школе дизайна в Нью-Йорке, но время от времени возвращается домой, чтобы побыть с семьей.



0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2018 Теги: Бруклин Бекхэм

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору