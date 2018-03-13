Беркова заработала больше Реввы

На телеканале ТНТ4 подвели итоги второго сезона скандального шоу «Деньги или позор». По словам создателей и ведущего дяди Вити, сезон стал весьма насыщенным и увлекательным, все гости шоу показали себя во всей красе. Но самой яркой стала Елена Беркова.

Выпуск с участием Берковой вышел в эфир в двух версиях — 16+ и 18+, и последний стал самым рейтинговым во втором сезоне шоу.

Елене досталась не только слава, но и самый впечатляющий выигрыш - 850 000 рублей. А Александр Ревва и Азамат Мусагалиев, несмотря на репутацию остроумных парней, не сумели вообще ничего заработать. Напомним, в студии «Деньги или позор» Беркова обсуждала с дядей Витей различные позы для занятий любовью, склонности к извращениям и сыграла в интеллектуальную игру на раздевание. Дядя Витя верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева, а также год основания Швеции. Тем временем Беркова оставалась без аксессуаров. В итоге актриса предложила шоумену полюбоваться на ее бюст в натуральном виде.

Позже Лена заявила журналистам: «Для кого-то позор — это грудь показать, а для меня это кайф. А муж не ревнует и во всем меня поддерживает. Не планировала этого заранее, просто я действительно эксгибиционистка. И муж такой же».

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