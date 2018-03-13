Алек Болдуин рассказал о подготовке к пополнению

Алек Болдуин (Alec Baldwin), который во вторник стал гостем The Tonight Show, рассказал о семейных хлопотах, ведь актер и его жена Хилария (Hilaria) ожидают четвертого ребенка.

Актер появился в студии The Tonight Show и рассказал ведущему, как идет подготовка к появлению очередного наследника. «У нас много детей, больше, чем может вместить наш дом, - пошутил Алек Болдуин с ведущим шоу Джимми Фэллоном. - Я сказал жене, что с нашим новым ребенком нам придется поступить следующим образом: поселить его в отеле по соседству».

Болдуин, которому исполнилось 59 лет, и его 34-летняя жена оформили брак в 2012 году, уже в августе 2013 у них родилась дочь Кармен Габриэла. Через два года появился на свет сын Рафаэль Томас, а в сентябре 2016 - Леонардо Энджел Чарльз. У Алека также есть дочь Айленд, рожденная в браке с Ким Бейсингер. Сейчас девушка с успехом развивает модельную карьеру. При этом Болдуин рассказывает, что его дочь Кармен, которой 4 года, уже требует появления в семье еще одной девочки.

«Она говорит: нам нужен еще один ребенок, в доме нужна еще одна девочка, - говорит Алек. - И моя жена соглашается с ней в том, что у нас только одна дочь, быть может, следует подумать еще об одной».

Болдуин также отметил, что его дочь растет поразительно быстро, уже временами оказывается слишком «занятой», чтобы появиться вместе с ним где-либо, а иногда и дает отцу жизненный совет. «Однажды, когда мы о чем-то говорили с женой и я повысил голос, дочь посмотрела на меня и сказала: "Папа, ты должен быть тихим, разумным и спокойным". Тогда я посмотрел на жену и спросил: "Вы что, объединились против меня?"».

