Скончался Олег Табаков

В понедельник, 12 марта, не стало любимого многими актера, народного артиста СССР Олега Табакова. Сперва появились сообщения о том, что Табаков был отключен от поддерживающих жизнеобеспечение аппаратов. После этого стало известно, что у актера был сердечный приступ. Бесчисленные почитатели таланта артиста выражают соболезнования его родным и близким.

Табаков оказался в столичной Первой городской больнице 27 ноября прошлого года с заражением крови и синдромом глубокого оглушения. Ему была сделана экстренная трахеотомия, было принято решение, прежде всего, бороться с непроходимостью верхних дыхательных путей. На время решения проблемы Табаков был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рядом с актером все это время была его жена Мария Зудина, постоянно приезжали навестить отца дети. Журналисты к Табакову не допускались, поэтому публиковались разнообразные и противоречащие друг другу сведения. В одних изданиях говорилось о том, что актеру лучше, в других - что он находится в критическом состоянии.

В конце прошлого года говорили о том, что Олег Павлович был погружен в состояние искусственной комы. Леонид Печатников, вице-мэр Москвы и друг Табакова, сказал 27 декабря, что Табаков пребывает в сознании, но состояние его ухудшается, пишет издание StarHit.

Народный артист СССР с 2000 года руководил театром МХТ им. А. П. Чехова. На его плечах также был театр «Табакерка». Актер сыграл сотни ролей в театре и кино, озвучивал мультфильмы, многим полюбился кот из Простоквашино, который говорил голосом Табакова.

Актер был дважды женат. От Людмилы Крыловой у Олега Павловича были сын Антон и дочь Александра. В браке с Мариной Зудиной у Табакова появились еще дочь Мария и сын Павел.

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Источник фото: Globallookpress.com