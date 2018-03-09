Бузова обошла Адель
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Ольга Бузова постаралась устроить приятный сюрприз поклонникам на праздник 8 Марта. Девушка представила свой новый сингл под символичным названием «Она не боится». И Бузову тоже ждал сюрприз.
«Именно в Международный женский день я презентую вам свой новый хит #онанебоится. За каждым прощанием обязательно следует встреча! Я верю в любовь, и поэтому я не боюсь отказывать недостойным мужчинам, мужчинам. Я научилась быть счастливой #одна, я больше не боюсь остаться одна! Я верю, что наступит день, и я встречу своего мужчину, который будет любить также всепоглощающе, как и я его», - анонсировала новинку Ольга.
Новая композиция артистки в первые же минуты стала главным хитом iTunes. По подсчетам Бузовой, ей удалось обойти даже британскую звезду Адель (Adel).
«Это и есть самое настоящее счастье, - писала восторженная Бузова. - Мы это сделали с вами за одну минуту. Новый сингл Ольги Бузовой «Она не боится» вновь возглавил российский iTunes. На этот раз синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1. Тем самым побит мировой рекорд! До этого мировой рекорд принадлежал синглу Адель "Hello", который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды, она - бьет мировые...»
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Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.
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Обсуждение 3
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10.03.18 02:46
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ОльгаСамая непрофессиональная "певица". Жаль, что слышна из каждого утюга.
09.03.18 14:18
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ПрелестьСамая искренняя исполнительница. Респект.
09.03.18 13:08