Дакота Джонсон отдохнула с новым бойфрендом в Малибу

Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Крис Мартин (Chris Martin) были замечены в Малибу. Они наслаждались тихой и спокойной поездкой на гольф-каре. А на коленях актрисы сидела ее собачка.

Публикация от DAKOTA JOHNSON (@dakota.johnson._) Мар 6, 2018 в 9:52 PST

Крис вел гольф-кар по сонному прибрежному городу, остановившись только для того, чтобы Дакота вышла купить кофе. На ней были черные легинсы и футболка с изображением аквалангиста, а волосы она собрала в хвост, создав простой и обычный образ, пишет Daily Mail.

Крис и Дакота впервые были замечены вместе в октябре 2017 года в Лос-Анджелесе. Слухи о том, что они встречаются, распространились после того, как они побывали вместе на концерте Ника Кейва в Тель-Авиве.

Ранее Дакота имела отношения с моделью и музыкантом Мэтью Хиттом. Они были вместе на протяжении двух лет и расстались весной 2016 года. Крис в марте 2014 года расстался с Гвинет Пэлтроу, с которой был вместе на протяжении 13 лет. На своем сайте Goop Гвинет назвала тогда этот развод «обдуманным разъединением».

