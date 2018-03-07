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Дакота Джонсон отдохнула с новым бойфрендом в Малибу


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Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Крис Мартин (Chris Martin) были замечены в Малибу. Они наслаждались тихой и спокойной поездкой на гольф-каре. А на коленях актрисы сидела ее собачка.

 

Крис вел гольф-кар по сонному прибрежному городу, остановившись только для того, чтобы Дакота вышла купить кофе. На ней были черные легинсы и футболка с изображением аквалангиста, а волосы она собрала в хвост, создав простой и обычный образ, пишет Daily Mail.

Крис и Дакота впервые были замечены вместе в октябре 2017 года в Лос-Анджелесе. Слухи о том, что они встречаются, распространились после того, как они побывали вместе на концерте Ника Кейва в Тель-Авиве.

Ранее Дакота имела отношения с моделью и музыкантом Мэтью Хиттом. Они были вместе на протяжении двух лет и расстались весной 2016 года. Крис в марте 2014 года расстался с Гвинет Пэлтроу, с которой был вместе на протяжении 13 лет. На своем сайте Goop Гвинет назвала тогда этот развод «обдуманным разъединением».
 



0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Дакота Джонсон Крис Мартин

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