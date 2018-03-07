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Синтия Никсон может стать новым губернатором Нью-Йорка


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Синтия Никсон (Cynthia Nixon), активистка и звезда сериала «Секс в большом городе», подумывает о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Нью-Йорка.

 

Как сообщил телевизионный канал NY1, на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо. Утверждается, что Синтия начала собирать команду, и в нее вошли те, кто помогал Биллу Де Блазио во время выборов мэра Большого Яблока.

Ребекка Капелла, представитель Синтии, заявила, что ранее многие жители города просили Никсон выставить свою кандидатуру, с чем она, судя по всему, согласится. «Если и когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности», - сказала Ребекка.

Праймериз назначены на 13 сентября, а выборы состоятся 6 ноября.

Никсон выступает от демократической партии. Ранее она часто ездила по стране, выступая за легализацию однополых браков. Стоит отметить, что Синтия - открытая лесбиянка. Ей нравятся и мужчины, и женщины, но в определенный момент она решила, что будет строить отношения именно c женщиной. С 1988 по 2003 год Никсон жила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом. Актриса даже успела родить двух наследников – сына и дочь. С 2004 года ее спутницей стала активистка образовательного движения Кристин Маринони.
 



0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Синтия Никсон

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