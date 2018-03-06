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Сын Шепелева уверен, что бабушка умерла


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Прошло уже почти три года после ухода из жизни Жанны Фриске, но ее родителям до сих пор не удалось договориться с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым о встречах с внуком. А теперь выяснилось: ребенку внушают, что бабушка Оля умерла. 

Даже имея на руках постановление суда, Дмитрий всячески старается не допускать общения Платона с бабушкой и дедушкой. В последний раз такая встреча имела место в декабре, и сказанное внуком повергло Владимира и Ольгу Фриске в недоумение.

«Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла"... Он пришел на встречу со словами: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирал"», - вспомнила Ольга Фриске.

Владимир и Ольга отметили, что коттедж Шепелева охраняется вооруженными людьми, сам Платон находится под постоянным наблюдением, в том числе с применением устройств слежения, пишет издание StarHit.

«На ручке постоянно прослушивающее устройство... Как это называется? Браслет, да. Ребенок постоянно нервничает», - подчеркнула Ольга Владимировна.

Напомним, Шепелев приобрел участок земли с недостроенным коттеджем, когда Жанна была еще жива. Теперь наследники певицы пытаются определить, кому и какая часть данной недвижимости принадлежит. Владимир и Ольга решили отдать свою долю внуку Платону. Для них главное - иметь возможность встречаться с ним.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

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