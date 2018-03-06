Меган Маркл устроила спа-вечеринку

В мае Меган Маркл (Meghan Markle) выйдет замуж за принца Гарри. Будущая невеста уже готовится к торжеству, однако предсвадебные хлопоты не мешают девушке провести уик-энд со своими друзьями за спа-процедурами в загородном клубе.

Вечеринка в честь грядущего бракосочетания 36-летней актрисы и принца Гарри, согласно данным Us Weekly, прошла в Лондоне, в Soho Farmhouse. Здесь 100 акров великолепной земли с домиками, коттеджами, крытыми и открытыми бассейнами, кинотеатром, теннисным кортом, спа и сауной. Все это представляет собой идеальное место для вечеринки королевских масштабов.

Маркус Андерсон, который познакомил Меган и Гарри, устроив их первое слепое свидание, организовал и эту вечеринку. Свадьба назначена на 19 мая, и вечеринка со спа была как нельзя более уместной для того, чтобы Меган набралась сил перед сложными месяцами впереди.

Позднее в этом месяце Меган впервые появится на публике вместе с королевой Елизаветой Второй во время празднования Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии также будут присутствовать принцы Уильям и Чарльз, а также герцогиня Кейт.

Источник фото: Globallookpress.com