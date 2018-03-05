Энрике Иглесиас показал себя любящим отцом

Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) порадовал поклонников, показав одного из своих наследников. Певец выложил в Insta видео, где он выглядит как любящий и внимательный отец, просто целующий своего ребенка.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST

«Не могу насладиться своим солнышком», - написал в комментарии Энрике. Его поклонники также не смогли сдержать умиления. Видео получило сотни тысяч лайков, а просмотрели его уже больше двух миллионов раз. При этом остается только догадываться, кого именно из своих детей показал Энрике. Фанаты уверены, что это была его дочь Люси, о чем говорит нагрудник ребенка с розовыми цветочками, пишет издание StarHit.

Анна Курникова, возлюбленная Энрике, родила сына Николаса и дочь Люси в декабре 2017 года. Пара старательно скрывала любые сведения о своих детях и не давала никаких комментариев. И только в январе фотографии детей были официально выложены в Insta. Мать Энрике рассказала, что он безумно счастлив от того, что стал отцом, а Анна проводит все время с детьми и стала прекрасной матерью.

Анна уже давно говорила, что очень хочет детей. Еще в 2011 году она обмолвилась: «Я непременно хочу стать мамой. Правда, я еще не решила, хочу я рожать сама или же приму решение усыновить!» С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально.

