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Анне Курниковой мешают восстанавливать фигуру после родов


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Возлюбленная Энрике Иглесиаса Анна Курникова, завершившая уже какое-то время назад спортивную карьеру, недавно стала мамой близнецов. Сейчас фигуре девушки могут позавидовать многие женщины. И Анне пришлось потрудиться, чтобы вернуть себе прежние формы. На днях она разместила в Сети очередное видео своей тренировки. Правда, как выяснилось, Анне не так уж и просто заниматься спортом, даже в собственном доме.

 

36-летняя Анна любит в последнее время размещать видео, где она показывает, как работает над своим телом. Недавно она опубликовала очередной ролик, где показала, как занимается упражнениями для ног. При этом было видно, как непросто девушке даются тренировки. В доме, где живет Курникова со своим возлюбленным, много места, однако девушке постоянно мешают заниматься, и речь идет не о людях.

Как только Анна приготовится выполнить какое-нибудь упражнение, ее любимые собаки тут как тут, требуют внимания от хозяйки.

Внимательные поклонники не устают хвалить фигуру Анны. Знаменитость, которая родила только 9 недель назад, уже имеет достаточно плоский живот, настолько плоский, что хейтеры даже заговорили о том, что звезда не рожала сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери, пишут «7 Дней».

Напомним, о пополнении в звездном семействе стало известно во второй половине декабря. Анна скрыла интересное положение, и рождение малышей стало сенсацией. Анна уже давно говорила, что очень хочет детей. Еще в 2011 году она обмолвилась: «Я непременно хочу стать мамой. Правда, я еще не решила, хочу я рожать сама, или же приму решение усыновить!» С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально.
 



0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: Анна Курникова

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