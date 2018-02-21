Тони Брэкстон выходит замуж

Она болезненно переживала развод. Но сейчас певица Тони Брэкстон (Toni Braxton) решила снова попробовать себя в роли любящей супруги. Исполнительница хита Un-Break My Heart готовится к свадьбе.

На протяжении двух лет 50-летняя Тони встречается с рэп-исполнителем Бердмэном (Брайн Уильямс (Bryan Williams)). Артисты познакомились в 2002 году, при работе над одной из композиций, но романтические отношения начались через 14 лет после первой встречи.

По словам друзей, Тони все два года в восторге от Бердмэна. «Он ей нравится, она его уважает. И у них складываются вполне гармоничные отношения».

На днях в Сети появился тизер шоу «Семейные ценности Брэкстон» («Braxton Family Values»), в котором артистка сообщает своей семье о том, что она невеста, и демонстрирует бриллиантовое кольцо. Ранее Брэкстон состояла в браке с музыкантом Кери Льюисом (Keri Lewis), пара оформила развод в 2013 году.

Кстати, в творчестве у Тони тоже новый этап. На прошлой неделе она сообщила о выпуске первого за восемь лет сольного альбома. Диск под названием Sex and Cigarettes планируется представить 23 марта 2018 года. Весной Брэкстон планирует отправиться в турне по Северной Америке.

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Источник фото: Globallookpress.com