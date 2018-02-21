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Тодоренко запала на Топалова?


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Регина Тодоренко, похоже, строит отношения. Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» отправилась в путешествие на озеро Байкал в компании певца Влада Топалова. Это роман?

В начале февраля Регина намекнула в соцсетях на некое разочарование в любви. Но девушка времени зря не теряет и не зацикливается на грустном. На днях Тодоренко отправилась на Байкал для записи нового выпуска своего блога и заинтриговала намеками на появление «неожиданного гостя». Чуть позже в Insta Топалова появилось совместное видео с Региной.

Слухи о романе певца с ведущей появились в начале года. Известно, что артисты познакомились летом прошлого года во время совместной работы в театральной постановке «Заложи жену в ломбард» Сергея Роста.

Что любопытно, недавно Регина обмолвилась о желании создать семью. «Безумно хочется своего теплого, уютного гнездышка. Пора браться за другую сферу жизни - сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь. Отправиться навстречу приключениям с любимым мужчиной и, в конце концов, по собственной инициативе, а не по указу продюсеров. Получать новые эмоции, чувства, впечатления, создавать свои истории с будущим супругом», - цитировал Starhit девушку.

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0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2018 Теги: Регина Тодоренко

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