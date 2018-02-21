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Игорь Сечин об отношениях с Ульяной Сергеенко


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Сплетники не успели еще толком обсудить тему возможного романа главы «Роснефти» Игоря Сечина с «опальным» дизайнером Ульяной Сергеенко. А Сечин уже решил расставить точки над "i".

По данным издания Spletnik, слухи о новом романе Сергеенко появились в прошлом месяце. «Экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская не могла не поделиться с подругами тем, что заметила влюбленную пару в столице Франции. Информация быстро разлетелась по светской тусовке. Интересно, что вскоре после этого Солоцинская была уволена с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже», - сообщил портал.

Сергеенко, которая еще не пришла в себя после недавнего скандала на Неделе моды в Париже (дизайнера обвинили в расизме), заявила, что сплетни - не более чем выдумка: «Все это – чушь! Я сейчас в горах».

Теперь решил прокомментировать слухи сам Сечин. «Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хочу обратиться к редакции "Сплетника" словами одного киноперсонажа: "Огласите, пожалуйста, весь список"», – цитирует Esquire руководителя нефтегазовой компании.

Напомним, в 2015 году Сергеенко развелась с президентом группы компаний «Росгосстрах» Данилой Хачатуровым.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2018 Теги: Ульяна Сергеенко

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